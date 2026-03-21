Теодор Славев: Борбата за третото място и броят на партиите в 52-ото НС са основните интриги, очаквам активност над 50-60%
По думите му една от основните разлики е очакваната по-висока избирателна активност. "Очакванията ми са тя да се върне към традиционните нива за парламентарни избори в България – над 50%, а дори и над 60%, тъй като има силна заявка за нов политически играч, което повишава интригата в рамките на кампанията“, посочи Славев.
Като втори фактор той открои начина, по който се е развил предкампанийният етап. "Преди този един месец основният фактор, около който партиите се придържаха, беше служебното правителство, което аз намирам за грешка, защото то няма да участва на тези избори. Премиерът Андрей Гюров каза, че това не е политически проект, няма и да бъде такъв. И в този смисъл за нас като общество е по-добре да чуем самите идеи на партиите“, допълни Славев.
"И третото нещо, което ми прави впечатление, е, че за разлика от предходните кампании, които бяха изпъстрени с компромати, с активна роля на прокуратурата, със задържане неколкократно на хора – дори народни представители или назначени – говоря за случаи като този с Петя Банкова, Живко Коцев – засега не виждам такава динамика. Но това не означава, че не може да има такива обстоятелства – спусъци, някакви форсмажорни обстоятелства, които да динамизират и електоралните нагласи“, каза още той.
По думите му добро впечатление прави и заявката на водещи политически сили – ГЕРБ, "Продължаваме Промяната-Демократична България“ и "Прогресивна България“ – за участие в дебати. "Това е ключово, защото именно в дебатите могат да се откроят разликите и сходствата между отделните формации“, подчерта Славев.
"Иначе партиите вече обиколиха страната, минаха през традиционните си ядра и партийните си членове, което се прави традиционно през кампанията, така че сега очакваме всички ние, които трябва да формираме мнение как ще гласуваме, да чуем идеите им“, заяви той.
По отношение на ролята на социалните мрежи политологът отбеляза, че те са важен, но не и основен инструмент. Според него предизборната кампания трябва да се води навсякъде, а социалните мрежи са просто друг тип комуникационно средство. "За съжаление това не е само български случай. В Румъния например това, което се случи с Джорджеску. Европейската комисия на ниво Брюксел се опитва да изгради по-централизиран подход, за да няма включително и външна намеса във вътрешните процеси“, коментира Славев.
"Социалните мрежи са полезно средство, но там комуникацията има възможност да бъде двупосочна. С тролските фабрики и бот системите обаче това изчезна. Създават се така наречените ехокамери – партийни лидери говорят сами на себе си. От друга страна социалните мрежи са шанс за по-непознати кандидати да бъдат забелязани“, допълни той.
Славев коментира и темата за "разрушаването на олигархичния модел“, като подчерта, че тя присъства още от началото на прехода. "Истината е, че България не успя да изгради третото краче на трикракия стол, на което стои всяка демокрация – съдебната власт. Действително тя е овладяна и има политическо вмешателство“, заяви той.
Теодор Славев даде примери със случаи като този с Мартин Божанов-Нотариуса, както и с фигури като Пепи Еврото и изнесените от европрокуратурата данни. "Докато не решим този проблем, няма как да осигурим всичко останало“, подчерта политологът.
По отношение на т.нар. "предизборна кошница“ той отбеляза, че интерес представлява "Прогресивна България“ като по-непознат фактор. "При представянето на икономическата им програма участва и президентът в периода 2017–2026 година Румен Радев, заедно с други лица, които очевидно ще са в този ресор. Интересно е, че той я свърза с няколко ключови неща – с борбата с олигархията, съдебната реформа, образованието и медийната независимост“, каза той.
По думите му обаче не се откроява ясно идеологическа последователност, особено по теми като данъчната политика и социално-икономическите неравенства.
Славев изрази надежда, че хората, участвали в протестите през миналата година, ще намерят своите представители. "За да стане това, те трябва да познават идеите на кандидатите“, отбеляза той.
Като основни интриги в кампанията Славев посочи борбата за третото място и броя на партиите, които ще влязат в Народното събрание.
"Очевидно от това, което излиза като социологически данни към момента, устойчиво формацията на Румен Радев има тенденция да бъде първа, а ГЕРБ остава на второ място. Вече на трето място са "ДПС-Ново начало“ и "Продължаваме Промяната-Демократична България“. Това не е маловажно заради рулетката с мандатите и как ще се подредят те – също е любопитно. Оттам насетне втората интрига е колко партии ще влязат в Народното събрание. Аксиома е при нас политолозите, че колкото по-малко субекти има в едно Народно събрание, толкова по-лесно се прави коалиция. Когато са повече и парламентът е по-фрагментиран, толкова по-трудно е това“, посочи Славев.
"Има и субекти, които загряват на тъч линията. Говоря за формацията "Сияние“ около бащата на трагично загиналата Сияна. Не е ясно БСП и МЕЧ дали ще прескочат бариерата. Това много би променило картината след изборите“, коментира още той.
Той коментира и включването на популярни личности, включително спортисти, в листите, като го определи като пиар ход и опит за привличане на нови избиратели. "Това се наблюдава и в други държави, но не мисля, че електорално ще натежи толкова или има шанс да преобърне финалното подреждане“, посочи той.
По отношение на периода след изборите Славев подчерта: "Лошо редовно правителство е по-добре от липсата на такова. В този динамичен свят трябва да има власт, която да може да взема решения и да предвижда няколко хода напред.“
Според него коалиция след изборите ще бъде трудна, но неизбежна. "Трябва да се учим на коалиционна култура. По-стабилни управления се формират по-лесно между по-малко партньори“, каза той, като не изключи различни сценарии.
"В този случай не искам да предполагам, че коалиция между "Прогресивна България“ и ГЕРБ е възможна. Тепърва трябва да чуем техните позиции, но аз не изключвам подобно развитие и сценарий, за да се осигури някаква стабилност. Тук темата, която няма да може да бъде заобиколена, е съдебната власт, съдебната реформа. Ще е много, много трудно. Предстои и избор на Висш съдебен съвет. Защото, като гледам и резултатите, това може да означава, че трябва и трети играч. Немислимо е да мислим за смяна на Висш съдебен съвет преди да има правителство. Няма как да се осигури такова мнозинство. Там положението вече е нетърпимо с тези изтекли мандати.“
В заключение той призова гражданите да гласуват: "Намерете своите кандидати, запознайте се с програмите им и излезте да гласувате“.
Славев отправи и съвет към политиците да бъдат по-открити и да водят по-позитивна кампания. "Срещите на живо са ключови. Скандалите и компроматите отблъскват хората и водят до недоверие“, подчерта той, като допълни, че общественото напрежение от протестите не е изчезнало и трябва да бъде отчетено: "То не е получило своето разрешение. Ако имаме правителство, което в зародиш е създадено с грях и безпринципно, протестният потенциал е налице.“
