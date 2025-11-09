Поставени сме пред избор във всеки един миг от живота си. Тя напуска театъра, за да последва любовта. Току що е била завършила, но тогава се е появил Стефан, който не е живеел в България, а в Канада в Монреал."Понякога сърцето много кардинално предпоставя нещата", казва актрисата Теодора Духовникова в ефира на NOVA.След това при връщането си в България се явила на кастинг за Народния театър и била поканена да стане актриса там.И до ден днешен през нея минава сянка на съмнение дали е стъпила здраво на пътя си, дали се развива по начина, по който трябва. Самочувствието се изгражда много бавно.За 10 ноември 1989 г. си спомня, защото родителите й били в хола и цял ден гледали телевизия зашеметени. Чак като пораснала тя осъзнала какъв шанс има да не расте в такъв режим.Тя обича България и хората в нашата страна. "Хем сме част от Европа, хем бягаме от дисциплината и сме по-страстни и по-шумни. Малко народи приличат на нашия – при нас има нещо специфично, балканско", казва Духовникова.Като жена обича да дава предимството на силата на мъжа до нея, но не е безпомощна.