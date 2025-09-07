ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Тестовият период приключи. Глоби за превишена средна скорост започват да пристигат
Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, се регистрира и данните се предоставят от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което ще налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.
Национално тол управление има техническа готовност за включване на 126 отсечки от републиканската пътна мрежа с обща дължина около 1200 км. Очаква се издаване на методическите указания от Министерството на вътрешните работи, след което тези участъци могат поетапно да бъдат включени в реален секционен контрол на средната скорост. Предвижда се до края на годината целият планиран обхват от 126 отсечки да започне реално да функционира.
До 4 септември отсечките, преминали първоначална проверка са 16 и са следните:
· АМ "Тракия“: Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица;
· АМ "Струма“: Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански;
· Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци;
· I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино;
· I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно;
· I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник;
· I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 20
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Откриха в Провадия мистериозна керамична фигура на близо 6500 год...
12:41 / 07.09.2025
Огромно задръстване на "Маказа" посока България
12:23 / 07.09.2025
Последна информация за пребития полицейски шеф в Русе
11:44 / 07.09.2025
Камен Донев: Не може да не ти пука. Ти какъв си - марсианец ли си...
11:38 / 07.09.2025
Камион е засечен със 162 км/ч на АМ "Тракия", първите 900 вече оч...
10:30 / 07.09.2025
Празникът на 7 септември, кого почитаме?
09:01 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова е готова да посрещне първородния си син
23:15 / 05.09.2025
Вили свали рекордните 59 кг
23:04 / 05.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
Заради строежа на нов път: Затварят бургаска улица за два месеца
15:58 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета