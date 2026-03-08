Тежка катастрофа край Ловеч, двама са загинали
Сигнал за инцидента е получен около 14:40 ч. По първоначална информация в една от колите има жертви. От същия автомобил има друг човек, който е откаран в болница.
В другата кола, също по първоначална информация на полицията, няма тежко пострадали хора.
Извършват се огледи на място. Изясняват се причините за пътното произшествие под надзора на Окръжна прокуратура – Ловеч.
Движението по пътя Ъглен – Дерманци е ограничено, информираха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Въведен е обходен маршрут: Дерманци - Тодоричене - Луковит - път I-3 - Телиш - Садовец и обратно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, апелират от АПИ.
От ОД на МВР – Ловеч казаха още, че във вчерашния ден в Ловешка област също е регистриран пътен инцидент със загинал. Между луковитското село Торос и Боаза лек автомобил е напуснал пътното платно в зоната на завой и е паднал от мостово съоръжение. Починал е един от пътуващите в колата, другият е откаран в болница.
По-рано стана известно за друг смъртоносен пътен инцидент. Мъж е загинал при ПТП на пътя между гр. Сандански и с. Катунци. По първоначална информация, мотоциклетист е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал в товарен автомобил.
