Тежка катастрофа край Враца, има ранени

© Facebook/Diana Russinova Преди минути е настъпил тежък пътен инцидент на път I-1 (Е79) в района между Бели извор и Враца. Пътят е затворен и в двете посоки. Това съобщи пътният експерт Диана Русинова.



По първоначални данни:



Лек автомобил "Мерцедес" при движение посока Враца, навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска в насрещно движещия автовоз.



Вследствие на удара, леката кола се завърта и удря идващият зад него автомобил Дачия.



Тежко ранен е водачът на Мерцедеса, а двама пътници са ранени и в момента се преглеждат.



Шофирайте внимателно и със съобразена срокост!