В 14:03 е сигнала за ПТП на около 3 км след Старо Оряхово, в посока Варна.Сблъсъкът е между микробус и лек автомобил. Загинали са двама души, а към момента трети човек се транспортира към болница. Не е ясно какво е състоянието му.Загинали са шофьорът е леката кола и спътника му. Временно е затворен пътят Варна-Бургас, като движението се отбива през село Равна гора.