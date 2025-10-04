Новини
Тежка катастрофа посред нощ! Има загинал!
09:47
©
Тежък пътен инцидент е станал късно в петъчната вечер на пътя за град Елена край село Миндя.

По неофициална информация има загинал в лек автомобил, предаде NOVA.

Пътят беше затворен до рано тази сутрин.



