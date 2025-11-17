Катастрофа между два камиона блокира движението по пътя София-Варна. От МВР казаха за, че към този момент имат информация за един сериозно пострадал.Инцидентът е станал около 17:30 часа за разклона село Малиново, област Ловеч. Към този момент движението е спряно и в двете посоки, а колите изчакват на място.