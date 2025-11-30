Тежка катастрофа във "Ветрен"
По първоначална информация автобусът на "Бургасбус“ се движел по своята лента в посока Бургас, когато колата, идваща от Айтос, рязко навлязла и се ударила в предната част на автобуса.
Ударът е настъпил малко преди дясната гума на автобуса, причинявайки значителни щети както по държавния автомобил, така и по лекия автомобил. Очевидци разказват, че след сблъсъка по пътя се разхвърчали метални и пластмасови части, а гумите на "Мерцедес“ се спукали от силата на удара.
На място са пристигнали екипи на жандармерията и пътна полиция, които са отцепили района и регулират движението на останалите автомобили. Повикан е и екип на Спешна помощ, който е прегледал пътуващите в двете превозни средства.
