В Бургас, на кръстовището в квартал "Ветрен“, стана тежка катастрофа, при която лек автомобил "Мерцедес“ се забил почти челно в автобус на градския транспорт.По първоначална информация автобусът на "Бургасбус“ се движел по своята лента в посока Бургас, когато колата, идваща от Айтос, рязко навлязла и се ударила в предната част на автобуса.Ударът е настъпил малко преди дясната гума на автобуса, причинявайки значителни щети както по държавния автомобил, така и по лекия автомобил. Очевидци разказват, че след сблъсъка по пътя се разхвърчали метални и пластмасови части, а гумите на "Мерцедес“ се спукали от силата на удара.На място са пристигнали екипи на жандармерията и пътна полиция, които са отцепили района и регулират движението на останалите автомобили. Повикан е и екип на Спешна помощ, който е прегледал пътуващите в двете превозни средства.