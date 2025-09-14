Новини
Тежка катастрофа затвори Прохода на Републиката, има загинали!
Автор: ИА Фокус 17:47Коментари (0)153
© Илюстративна снимка
Тежка катастрофа временно затвори Прохода на Републиката. Произшествието е станало около 16.00 ч. между селата Въглевци и Вонеща вода.

По първоначална информация са се ударили три леки автомобила с румънска регистрация и един товарен. Има двама загинали граждани, съобщава NOVA.

Леките автомобили се пренасочват през прохода "Шипка", товарните изчакват.



