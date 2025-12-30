Тежка катастрофа затвори пътя Велико Търново - Гурково: Има загинали
Инцидентът затвори временно отсечката.
В района на Присовските завои са се ударили тежкотоварен и лек автомобил. По първоначална информация има двама загинали - шофьорът на колата, която по непотвърдена информация е БМВ и пътник в автомобила. Други двама са откарани в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", като единият е в тежко съсъояние.
Причините за инцидента се изясняват. Леките автомобили се пренасочват през Дебелец.
Сергей Пройчев
на 29.12.2025 г.
Като дойдат празници и хората полудяват.Колко жертви ще има пак.
