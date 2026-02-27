Сподели close
В района на 103-ти километър по посока за Бургас на АМ "Тракия" има верижно ПТП между три автомобила. На място са колеги от сектор "Пътна полиция".

Няма пострадали хора, само материални щети. Автомобилите са преместени в аварийната лента и няма проблем с движението, регулира се от "Пътна полиция".

Все пак в участъка да се шофира с повишено внимание предвид на по-засиления трафик в последния работен ден, съветват от полицията в Пазарджик.

От АПИ съобщават, че временно е ограничено движението по изпреварващата лента.

 

 

 