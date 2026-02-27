Тежка верижна катастрофа на АМ "Тракия"!
Няма пострадали хора, само материални щети. Автомобилите са преместени в аварийната лента и няма проблем с движението, регулира се от "Пътна полиция".
Все пак в участъка да се шофира с повишено внимание предвид на по-засиления трафик в последния работен ден, съветват от полицията в Пазарджик.
От АПИ съобщават, че временно е ограничено движението по изпреварващата лента.
