Тежко криминално престъпление край Смолян
Автор: Нели Гергьовска 15:12
© Фокус
Полицията в Смолян работи по случай на тежко криминално престъпление, което е извършено в района на екопътека "Невястата“ край града, по пътя за Пампорово. Това съобщи за "Фокус“ Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР – Смолян. На място има екипи на полицията.

Провеждат се процесуално-следствени действия. На този етап от полицията не могат да предоставят повече информация за случая.









Изнасилено е животно вписано в червената книга.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
