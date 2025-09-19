ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тежко заболяване на младия мъж е довело до тройното самоубийство
По информация на МВР, семейството предварително е изпратило видео до свои близки, с което ги уведомява за намерението си да сложи край на живота си. Сигналът е подаден в полицията сутринта, след което незабавно са предприети издирвателни действия – посещение на дома на семейството и обход на различни местности в района.
При издирването е открит автомобил Jeep Grand Cherokee, в който са били телата на тримата. Те са с огнестрелни рани, а на място е намерено и оръжието, с което е извършено деянието.
По-рано същия ден в социалните мрежи бе разпространена снимка на младия мъж – Велислав, за когото приятели съобщиха, че е издирван заедно със семейния автомобил.
Новината предизвика вълна от съболезнования в интернет. Близки и приятели на семейството публикуваха трогателни послания:
"Истинско семейство до самия край. Светъл път.“
"Бог да ги прости, дано са на по-добро място.“
Към момента полицията и прокуратурата извършват оглед и събират данни за изясняване на всички обстоятелства, довели до трагедията.
