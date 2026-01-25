Тежък инцидент на пистата край Седемте рилски езера
© ФОКУС
"Бях дежурен и ни съобщиха, че момиче – сноубордист, е паднало при един от скоковете на пистата и е в тежко състояние. Моментално се отправихме към мястото. Обезопасихме района и пристъпихме към оказване на първа помощ. Когато стигнахме до нея, беше в частично съзнание – с отворени очи, но напълно неконтактна. Не разбираше какво ѝ се говори, не можеше да се движи нормално и не можеше да говори“, разказа ръководителят на планинските спасители Мартин Джокин.
Пострадалата е транспортирана със зимна шейна и носилка до горната станция на лифта, като е поискано съдействие от медицински хеликоптер. Междувременно тя е свалена с лифта до долната станция, където вече е чакал екип на "Спешна помощ“. На място жената е прегледана отново и са предприети допълнителни медицински действия.
Линейката и медицинският екип са изчакали пристигането на хеликоптера, като през това време е осигурено и обезопасено място за кацане. "Екипът с хеликоптера пое пострадалата, оказа ѝ необходимата помощ, подготви я за въздушния транспорт и след това тя беше транспортирана към болница в София“, допълни Джокин.
По думите му първоначално е имало съмнения за травма на главата и на едната ръка. Пострадалата е настанена за наблюдение в лечебно заведение.
Още по темата
/
Мъгливо време днес
24.01
Проф. Рачев: Това е последното "издишане" на антициклона, който обуславяше мразовито време, започва затопляне
20.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Близки и почитатели се сбогуваха с Калин Терзийски
21:27 / 24.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.