Тези имена празнуват днес
Денят е известен още като свети 40 мъченици Севастийски, Свето четирси и Младенци.
Днес слънцето се обръща към лято, времето се затопля и излизат всички буболечки, змии и гущери от дупките си.
На празничната трапеза се слагат 40 червени чушки, пълнени с боб, а също и 40 сарми с ориз. Наливат се 40 чашки с вино и 40 с ракия. Изяждат се 40 залъка и се изпиват 40 глътки вода. На този ден стопанинът засява 40 корена и всичко се хваща.
На 9 март имен ден празнуват празнуват всички, които носят името Младен, Младена, Младенка, Гордан, Горян, Горянка, Вивиан, Вивиана.
