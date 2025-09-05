Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Тези отсечки в страната ще бъдат с контрол на средната скорост
Автор: Велизара Ангелова 15:44Коментари (0)179
©
От днес – 5 септември, общо 22 отсечки от републиканската пътна мрежа са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средната скорост на движение , след като преминаха задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология, съобщи Апи. Припомняме, че от 00:00 часа на 7 септември започва секционният контрол на средната скорост.

Списъкът с всички отсечки е публикуван на интернет страницата на Национално тол управление, в секция "Въпроси и отговори“ . Той съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение. Данните се актуализират с всяка нова отсечка, преминала задължителна първоначална проверка от Българския институт по метрология.

Всички сертифицирани до момента 22 отсечки са:

•  АМ "Тракия“: Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица

•  АМ "Струма“: Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански; Българчево – Покровник; Покровник - Българчево

•  АМ "Хемус“: Девня – Игнатиево; Игнатиево – Девня; Белокопитово – Каспичан; Каспичан – Белокопитово

•  Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци

•  I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино

•  I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно

•  I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник

•  I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор

Чрез камери в началото и в края на всеки участък ще се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и ще се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, ще се регистрира и данните ще се предоставят от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.



Още по темата: общо новини по темата: 18
01.09.2025 От днес тол камерите ще засичат средната ни скорост – започват и глобите
19.08.2025 ИПБ гневно: Системата за средна скорост е на ръба на провал още преди старта си!
16.08.2025 Нова функция на тол камерите засича липсата на поставен предпазен колан
15.08.2025 200 км/ч и скрит номер на АМ "Тракия"
07.08.2025 Чужденци заобикалят тол камерите на границата с Гърция
06.08.2025 Пътна полиция: Не е вярно, че ние се крием, за да налагаме глоби
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
16:48 / 05.09.2025
Министър: Не трябва да очакваме, че ще забогатеем с въвеждането н...
16:46 / 05.09.2025
НАП ще изпрати писма или ще звънне по телефона на над 27 000 бълг...
16:34 / 05.09.2025
Болногледачи ще заместват медицинските сестри в общите грижи за п...
16:16 / 05.09.2025
Съдът окончателно спря прилагането на действащата методика за дял...
16:09 / 05.09.2025
Ловец: Видях съвсем ясно черния леопард, изправи се срещу мен в ц...
15:38 / 05.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Миглена Ангелова: Обещала съм си, че няма да се женя повече
17:31 / 04.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
19-годишен бургазлия заби мотора си в "БМВ"
17:02 / 03.09.2025
Актуални теми
Военният парад в Пекин-2025
България в еврозоната
Бюджет 2025
Природни стихии
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: