Тихите битови рискове по празниците – храна, отопление, вода
Една от коварните несгоди по празниците – празничната трапеза рядко се изяжда наведнъж. Ястията стоят, местят се, претоплят се и често се "дояждат“ по инерция. А, българинът си има възпитание, според което "грях е да изхвърляш храна“. Това обаче увлича редица рискове, ето кои са те според ФОКУС:
– Сготвена храна, оставена дълго време на стайна температура
– Многократно претопляне на едно и също ястие
– Препълнен хладилник, който не охлажда равномерно
– Смесване на сурови и готови продукти
Резултатът не е просто развалена храна, а реален риск от хранителни натравяния, които масово се бъркат с "вирус“.
Простото правило е скучно, но работи "ако не си сигурен, не го ядеш“.
Минаваме на следващия, значителен разход за бюджета ни – отоплението.
Зимните празници означават едно – отоплението работи на пълни обороти. Електромерът върти като полудял, но не е само това. Излизат и проблемите, които през сезона са били неглижирани.
– Непочистени комини и уреди
– Претоварени електрически инсталации
– Допълнителни печки и духалки "за всеки случай“
– Липса на проветряване в стремежа да се запази топлината
Комбинацията от затворени помещения и отоплителни уреди повишава рискът от инциденти и натрупване на въглероден оксид – опасност, която няма мирис и не дава предупреждение.
Топлината е комфорт, но въздухът остава необходимост. Дори по празниците.
Водата – невидимият проблем, който винаги идва в най-лошия момент
Повече хора вкъщи, повече готвене, повече миене. Канализацията и тръбите поемат ударно натоварване, а празничните дни са любимото време на запушванията и течовете.
ФОКУС предупреждава за най-често срещаните грешки:
– Изливане на мазнини в мивката
– Хвърляне на остатъци от храна в сифона
– Пренебрегване на капещи кранове "за след празниците“
И, разбира се, аварията почти винаги се случва, когато няма майстори или са в празничен режим.
Дано не ви сполети нито една от споменатите неволи и да имате вкусни, топли и уютни празници.
