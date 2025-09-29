ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тихомир Безлов: Катаджиите завиждат на ДАИ
"Реалността е, че старите механизми продължават да съществуват и на практика те не са разрушени. Дори малкият капацитет, който имаше, и той се разруши,“ каза той и даде пример с неизбирането на ръководство на Антикорупционната комисия, което да отговори и покрие чисто институционални и формални проблеми.
Ситуацията със задържаните служители на ДАИ заради поискан подкуп от шофьори, превозвали техника за концерта на музиканта Роби Уилямс, гостът определи като много лош сигнал за българския имидж, защото новина стана международна заради известността на изпълнителя. "И от друга страна, темата за подкупите в "Автомобилна администрация“ е пословична. Катаджиите завиждат дори на ДАИ.“ Важният въпрос според Безлов е, че проблемът с корупцията е системен в тази институция и че освен уволнението на двамата служители, поискали подкупа, трябва да има разследване и на високите нива – кои са ги протектирали, каква е в момента ситуацията, има ли политическа протекция, както се твърди. "Едно добро разследване вероятно ще покаже какво се е случвало при различните политически управления с тези хора, работели в ДАИ от 2012 годна и преживяли при немалко правителства.“
Проблемът с корупцията в ДАИ исторически е засвидетелствана много отдавна, като през годините е имало поне две-три вълни големи разследвания. Големият проблем за страната според него е, че имаме такава систематична, масова корупция, като в крайна сметка обикновено се стига до някакви частни случаи, които бързо биват забранени. "Трябва някакви системно, сериозни разследвания, засягане на високите нива, разрушаване на това, което се е наслоило с времето,“ категоричен е Безлов.
