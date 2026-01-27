Георг Георгиев. Определихме датата, но за съжаление нямаше положителна обратна връзка от София", обяви в интервю за ТВ Сител външният министър на РСМ Тимчо Муцунски, цитиран от МКД.
"Oново ще кажа, че ние сме на разположение, когато другата страна бъде подготвена, да разменим нашите аргументи. Ние се притесняваме, че и да се направят промените в конституцията (за вписване на българската общност в основния закон), нашата държава отново ще бъде поставена в същата позиция заради въпроси, свързани с идентичност, история и език. За решение са необходими две страни, добра воля и дискусия в духа на европейските ценности. Нашето правителство е готово да проведе такава дискусия днес, утре и всеки ден, независимо от резултата от изборите в София", допълва той.
На въпрос дали се търсят по-креативни решения за решаване на въпроса с вписването на българите в Конституцията на страната - условие в преговорната рамка на Северна Македония, Муцунски отговори, че винаги, когато дискутира с представители на ЕС и ЕК, "има опити да се намери някакво решение".
"Не мога да ги споделя, защото в момента, в който го направя, те ще бъдат отхвърлени от другата страна. Но има няколко идеи", каза още той.
Муцунски посочи, че за съжаление, може би поради изборния процес в България, "видяхме неправилен подход към Плана за действие за малцинствата".
"Но София се отнесе, както се отнесе. Ние трябва да се съсредоточим върху домашните задачи и същевременно да бъдем проактивни в намиране на решение", каза още Муцунски.
Тимчо Муцунски: Влиятелни страни от ЕС ми уредиха среща с Георг Георгиев, той отказа
©
Още по темата
/
Министърът на външните работи на РСМ: Много от изказванията, които идват от България, не са с добри намерения
12.01
Българският посланик в Скопие след нападението: Притеснявам се за членовете на българската общност, които нямат защитата, с която се ползваме ние от посолството
11.01
Мицкоски: Тезите, че българите искат пълно предефиниране на македонската идентичност, се потвърждават
07.01
Българският журналист, нападнат в магазин в Скопие: Нападението срещу мен беше нападение върху един защитник на българската кауза тук
25.11
Още от категорията
/
Общинският съвет одобри продължаването на реконструкцията на ул. "Одрин" до кв. "Долно Езерово"
11:22
Борисов: Там, където съм се родил, там ще си пукна! Знайни и незнайни глупаци да обясняват как съм изнесъл тонове със злато
26.01
Проф. Малинов към партиите: Внимавайте какво говорите по време на кампанията, защото след това ще трябва да се сключва коалиция
26.01
Вълчев: Най-важният ресурс на образователната система е креативният учител, който излиза от рутината
26.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Пикът на грипа наближава
09:28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.