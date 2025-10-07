© Фокус виж галерията Тировете тотално са блокирали АМ "Тракия" в района на ремонта в посока София.



По последна информация: Променя се организацията на движение в участъка с ремонт от АМ "Тракия" в Софийска област. На четири пъти в следобедните часове за около половин час ще се спира изцяло трафика на пътуващите към столицата. Това съобщиха от АПИ.



Припомняме, че задръстването към този час е километрично. Колите се движат бавно в района на Ихтиман.