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|Òèòè ïàê ãî íàïðàâè! Ìèíà íà ÷åðâåíî, íàñòîÿâàò çà îòíåìàíå íà êíèæêàòà ìó
"Êîëàòà íà Òèòè Ïàïàçîâ îòíîâî e çàñíåòà â òåæêî íàðóøåíèå - èçïðåâàðâàíå íà êîëîíà è ëÿâ çàâîé íà ÷åðâåí ñâåòîôàð! Àêî ñå îêàæå, ÷å àâòîìîáèëúò ñ íîìåð ÑÂ 4727 ÀÑ å óïðàâëÿâàíà îò íåãî, òîâà ùå áúäå ïîðåäíîòî çàñíåòî è äîêóìåíòèðàíî òåæêî ïúòíî íàðóøåíèå, èçâúðøåíî îò òîçè èíäèâèä.
Çàðàäè ïîðåäèöàòà îò áåçîáðàçíè è òåæêè íàðóøåíèÿ íà ïúòÿ, íàñòîÿâàìå ÑÄÂÐ Ñòîëè÷íà Ïîëèöèÿ íåçàáàâíî äà îòíåìå êíèæêàòà íà Ïàïàçîâ è äà ãî ñàíêöèîíèðà ñ ãëîáà. Ñèñòåìíîòî ïîãàçâàíå íà çàêîíèòå, ñúçäàâàíåòî íà ïðåäïîñòàâêè çà ñåðèîçíè ïúòíè èíöèäåíòè è çàñòðàøàâàíåòî íà ÷îâåøêè æèâîòè íàñðåä Ñîôèÿ òðÿáâà äà áúäå íåçàáàâíî ñïðÿíî è æåñòîêî ñàíêöèîíèðàíî. Ïðîáëåìúò ñ ïúòíàòà áåçîïàñíîñò å ñåðèîçåí è ñèñòåìåí, íî óïðàâëÿâàùèòå ÿâíî ïðåäïî÷èòàò äà ïðîäúëæè èçáèâàíåòî íà ïúòÿ, âìåñòî äà áúäàò ïðåäïðèåòè áåçêîìïðîìèñíè ìåðêè.
Íÿìà è êàê ãðàæäàíèòå äà èìàìå äîâåðèå â ïîëèöèÿ, êîÿòî áèå õîðà è ñèñòåìíî ñè çàòâàðÿ î÷èòå çà òåæêèòå íàðóøåíèÿ ïî ïúòèùàòà îò ñòðàíà íà ñàìîçàáðàâèëè ñå õîðà, ìèñëåùè, ÷å ñà íàä çàêîíà. Èìåííî òîçè äâîåí ñòàíäàðò èçêàðâà õîðàòà ïî óëèöèòå íà Áúëãàðèÿ âå÷å âòîðè ìåñåö!
Íàñòîÿâàìå è Éîðäàíêà Ôàíäúêîâà - Yordanka Fandakova íåçàáàâíî äà âúçëîæè ïðåãëåä íà çàïèñèòå îò êàìåðèòå íà Ñòîëè÷íàòà îáùèíà, çà êîèòî íÿêîëêî ïúòè ïëàùàõìå ìèëèîíè ëåâîâå, è äà ãè ïðåäàäå íà ÑÄÂÐ! Àêî ïîäîáíè äåéñòâèÿ íå áúäàò ïðåäïðèåòè, ñàìî ùå ñå äîêàæå, ÷å õèëÿäèòå ìîíòèðàíè êàìåðè ñà ïîðåäíèÿò ïðîåêò, çà êîéòî ñà óñâîåíè ìèëèîíè, áåç äà èìà íèêàêâà ðåàëíà ïîëçà îò íåãî. Êìåòúò ñúùî èìà çàäúëæåíèåòî äà ãàðàíòèðà ðåäà è ñïîêîéñòâèåòî è çàòîâà íåéíèòå äåéñòâèÿ ùå áúäàò òåñò çà òîâà, äàëè ðàáîòè â ïîëçà íà îáùåñòâåíèÿ èíòåðåñ èëè îùå "åäíè ñà ïî-ðàâíè îò äðóãè" - ñå êàçâà â ïóáëèêàöèÿòà.
Êîìåíòàðè (13)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 5 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
40% îò äåöàòà òðóäíî ñìÿòàò è ÷åòàò, âñÿêî òðåòî å ñ íàäíîðìåíî ò...
10:57 / 04.09.2020
Ïúðâè ïîäðîáíîñòè çà çëîâåùîòî ÏÒÏ â Ïëîâäèâñêà îáëàñò!
10:50 / 04.09.2020
Çàñåäàíèåòî íà ïàðëàìåíòà ïðîïàäíà çàðàäè ëèïñà íà êâîðóì
10:49 / 04.09.2020
ÌÂÐ ïðúñêà íà ïðîòåñòà ñúñ ñïðåé ñðåùó ìå÷êè
10:49 / 04.09.2020
Õèëÿäè òðúãâàò íà ïúò, î÷àêâà ñå èíòåíçèâåí òðàôèê
10:41 / 04.09.2020
Àáñóðäíà òàêñà "òîàëåòíà" îò 5 ëåâà - íî íå íà ìîðåòî!
10:40 / 04.09.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Íîâè 188 ñëó÷àÿ íà êîðîíàâèðóñ, 26 â Áóðãàñ
08:32 / 02.09.2020
Æåíàòà íà Êðóì Ñàâîâ âçðèâè ìðåæàòà ñ âèäà ñè
22:22 / 02.09.2020
Äåòå ïîñòðàäà â êàòàñòðîôà êðàé Êàðíîáàò
08:53 / 02.09.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
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