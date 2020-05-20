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Òèòè ñå ðàçïëàêà: Óìîëÿâàì Áîæêîâ äà íå ñå ïîäèãðàâà ñ Ëåâñêè
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 11:40 / 20.05.2020Êîìåíòàðè (3)85
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Òèòè Ïàïàçîâ:​ Àç ñúì ñóïåð ùàñòëèâ ÷îâåê - íåêà ñè ìèñëÿò, ÷å ñúì óïîòðåáåí

Ïîäèãðàâêèòå ñ Ëåâñêè äà ñïðàò - çà òîâà ïðèçîâàõà áàñêåòáîëíèÿò òðåíüîð Òèòè Ïàïàçîâ è ïðåäñåäàòåëÿò íà ÍÊÏ íà Ëåâñêè Ñòåïàí Õèíäëèÿí îò åôèðà íà "Çäðàâåé, Áúëãàðèÿ" ïî NOVA.

"Îòáîðúò íè îáåäèíÿâà, çàùîòî íèå èìàìå ïî-ãîëÿìà öåë. Èñêàì äà ñå îáúðíà êúì ã-í Áîæêîâ è äà ãî ïîìîëÿ äà íå ñå ïîäèãðàâà ñ âñè÷êè ëåâñêàðè“, êàçà Ïàïàçîâ. È äîïúëíè: "Ëåâñêè å íåùî ðàçëè÷íî. Äîðè ñîáñòâåíèêúò íà Ëóäîãîðåö Êèðèë Äîìóñ÷èåâ ðàçáèðà, êîëêî å âàæåí Ëåâñêè çà áúëãàðñêîòî ïúðâåíñòâî è îáÿâè, ÷å å ãîòîâ äà ïîìîãíå. Àç ñúì ñóïåð ùàñòëèâ ÷îâåê - íåêà ñè ìèñëÿò, ÷å ñúì óïîòðåáåí. Êîãàòî Ñàøî Äèêîâ ñå ïîÿâè ìèíàëàòà ñåäìèöà, òîé îìåðçè èñòîðèÿòà íà òîçè êëóá. Ëåâñêè å êàòî èíñòèòóöèÿ çà òàçè äúðæàâà", äîïúëíè Ïàïàçîâ.

"Ïîäèãðàâêàòà ñ Ëåâñêè íå ñïèðà. Ïî ìîå ìíåíèå òîâà å íåñåðèîçíî íà ôîíà íà ìîáèëèçàöèÿòà íà òîëêîâà ìíîãî õîðà, êîèòî äàâàò ïàðèòå ñè", êîìåíòèðà Õèíäëèÿí. Òîé ïîä÷åðòà, ÷å "èçáîðèòå â ñèíèÿ êëóá âå÷å ñà ïðîâåäåíè" è âñè÷êè çàñòàâàò çàä Íàñêî Ñèðàêîâ. Ñïîðåä Õèíäëèÿí òîâà, ÷å ëåãåíäàðíèÿò ôóòáîëèñò ñå å ñúãëàñèë äà ïîåìå îòãîâîðíîñò çà áúäåùåòî íà òèìà å ïîñòèæåíèå íà ôåíîâåòå.

"Êúì ìîìåíòà Ëåâñêè å â èçêëþ÷èòåëíî òðóäíî ïîëîæåíèå. Ñðåäñòâàòà, êîèòî ïîñòúïâàò â ñìåòêàòà, äàâàò ãëúòêà âúçäóõ, íî íå ìîãàò äà áúäàò äîñòàòú÷íè. Ñëîæíî å äà ñå îòãîâîðè, ñ êîëêî âðåìå ðàçïîëàãà êëóáúò. Êàêâîòî è äà ñå ñëó÷âà îáà÷å, öÿëîòî òîâà íåùî ñè çàñëóæàâàøå. Íèå ñìå ïîáåäèòåëè â òàçè èíèöèàòèâà“, êàòåãîðè÷åí å Õèíäëèÿí.

Ïî äóìèòå ìó îò ìíîãî ãîäèíè íàñàì Ëåâñêè ñå å óïðàâëÿâàë ñúñ çàåìè, à îò îêîëî ãîäèíà - ñ äàðåíèÿ.

"Êîãàòî Âàñèë Áîæêîâ ñòàíà ñèëåí ÷îâåê â êëóáà, òîé çàïî÷íà äà ïîãàñÿâà òåçè çàåìè ñ äàðåíèÿ îò íåãîâè ôèðìè. Êîãàòî ñïðÿ ïîäêðåïàòà, îòáîðúò ïðîäúëæè äà ñúùåñòâóâà, áëàãîäàðåíèå íà äàðåíèÿòà, êîèòî ïðàâèõìå âñè÷êè íèå. Âñåêè èìà ïðàâî äà äàðÿâà – êúäåòî ïîèñêà è êîëêîòî ïîèñêà. Ïðèíöèïíàòà ìè ïîçèöèÿ å, ÷å íÿìà ðàçëèêà ìåæäó äàðåíèÿòà, êîèòî ñìå ïîëó÷àâàëè ïðåäè è ñåãà“, äîáàâè Õèíäëèÿí.



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