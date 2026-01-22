Румен Радев ще излезе от президентската институция след направеното от него в понеделник обръщение към българския народ, в което обяви, че подава оставката си от поста.
Румен Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд ще заеме поста на държавен глава.
Точно след 24 часа и 25 минути Радев ще напусне президентството през парадния вход
Първи и Вечни
преди 17 мин.
Три години да плашиш хората с война и да повтаряш, че всеки момент може да станем фронт. След това в най-горещия момент да подадеш оставка като главнокомандващ и да повериш тази отговорност в ръцете на...жена? Как всъщност се нарича това?
Кошмар
преди 28 мин.
Смешника АБДИКИРА ! рашките пак му натиснаха копчето !
aahasfer
преди 43 мин.
ЗЗЗбогум,ЗЗЗбогум,боташчо миризлив,национален предател долен!Свърши безплатната кльопачка и мафиотските возила,май!
