Тодор Галев: В предизборната кампания дезинформацията ще се засили
По думите му по време на предизборна кампания фалшивото съдържание е предимно политически насочено и засяга всички партии. "Особено тревожна тенденция е масовото използване на изкуствен интелект за създаване на подвеждащи видеа и послания, като най-активни платформи в момента са TikTok и Telegram. Голяма част от новите профили в тези мрежи разпространяват именно подобно съдържание", допълни Галев.
Според него в България все още липсва цялостен и координиран мониторинг на дезинформацията по време на избори. "В момента се правят първи опити за сътрудничество между институции и независими организации, като целта е да се изгради механизъм за проследяване и ограничаване на манипулативни кампании", каза още Галев.
Той посочи, че българското общество е особено уязвимо към дезинформация.
"Близо половината от гражданите са склонни да вярват на подвеждащо съдържание. Най-засегнати са младите хора, както и групи с по-ниска степен на образование", каза Галев и допълни:
"Основните причини за това са ниската медийна и дигитална грамотност, както и липсата на достатъчно развитие на критичното мислене в образователната система. Необходими са дългосрочни усилия както в училищата и университетите, така и чрез обучения извън формалното образование.
Още по темата
Андрей Гюров: Когато избирателна активност е висока, контролираният и купеният вот губят своята сила
10:48
Божидар Божанов: Разчитам на преференциите, на предните избори мисля, че имам дори повече от Борисов
10:34
Мирослав Иванов се завръща на политическия терен: Ще бъда водач на листите на ПП-ДБ в две области!
17.03
Още от категорията
Рая Назарян: Включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет
09:26
Магдалена Милтенова: Поскъпването на билетите в транспорта е неизбежно, ако цените на горивата продължат да растат
17.03
След засилените мерки по границата: Областните епизоотични комисии се подготвят за действия при криза
17.03
Правосъдният министър: От приемането на закона за лобизма зависи получаването на 437 млн. евро по ПВУ
17.03
