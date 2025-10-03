ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Тома Белев за бедствието по Южното Черноморие: Прокуратурата пак няма да открие виновни!
"Реката е държавна собственост, хотелите, игрищата и амфитеатъра - едва ли.
От седемдесетте години на миналият век е забранено строителството на заливните тераси на реките. В случая е строено върху самата река.
Зад всеки от тези строежи стоят подписи - на кмет, главен архитект, директор на РИОСВ, директор на басейнова дирекция и за всеки от тях е знаел директора на РДНСК и областният управител. Тези лица се знаят кои са.
Прокуратурата пак няма да открие виновни, както преди две години в Царево.
Ако искате можете да проверите сами, това са номерата на ПИ11538.506.39, 11538.506.34, 27454.502.46, 27454.502.47, 27454.502.45, 27454.502.43, 27454.502.36, 27454.502.18
Корупцията убива. Бог да прости загиналите.
Няма да кажа, че сме го посочвали вече на институциите - няма смисъл, но ще го повтаряме докато го разберат - опасно е да разрешавате строителство върху реките", пише още Белев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 169
|предишна страница [ 1/29 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Окончателно: НСО няма да вози администрацията на президента
14:15 / 03.10.2025
Природна стихия или неадекватност на местната власт е причината з...
14:25 / 03.10.2025
Желязков: Заплатите на младите медици не трябва да бъдат обвързан...
13:46 / 03.10.2025
Здравко от Big Brother: Дано този път се разминем без жертви
13:03 / 03.10.2025
Народът за бедствието в Бургаско: Сърбайте си попарата, богаташи
12:43 / 03.10.2025
На какви прегледи и изследвания имат право бременните?
12:49 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Земетресение в Турция бе усетено в Бургас!
15:14 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета