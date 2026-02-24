по отношение на решението на правителството да назначи 28 областни управители като освободи досега заемащите тези длъжности, предаде репортер на ФОКУС.
"Почти половината от тях са областни лидери на ДСБ, а всички останали, по един или друг начин, са били кандидати за народни представители или участници в избори", каза още Биков.
Според депутата от ГЕРБ този подход на кабинета няма как да гарантира честни избори и безпристрастност на правителството.
"Правителството на Андрей Гюров ще работи за една политическа сила - ПП - ДБ", каза Биков.
ФОКУС припомня, че кабинетът "Гюров" поиска и смяната на главния секретар на МВР Мирослав Рашков и неговия заместник.
"Последният главен секретар, който тези хора излъчиха се казва Живко Коцев - знаете как приключи той, с пудели и пачки", каза той и допълни, че нямат доверие на служебното правителство.
