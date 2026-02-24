Сподели close
Ние нямаме проблем със смяната на областните управители - това, което казахме е, че и сменените 28 от 28 управители са директни функционери на ''Продължаваме Промяната - Демократична България". Това заяви депутатът от ГЕРБ Тома Биков по отношение на решението на правителството да назначи 28 областни управители като освободи досега заемащите тези длъжности, предаде репортер на ФОКУС.  

"Почти половината от тях са областни лидери на ДСБ, а всички останали, по един или друг начин, са били кандидати за народни представители или участници в избори", каза още Биков. 

Според депутата от ГЕРБ този подход на кабинета няма как да гарантира честни избори и безпристрастност на правителството. 

"Правителството на Андрей Гюров ще работи за една политическа сила - ПП - ДБ", каза Биков. 

ФОКУС припомня, че кабинетът "Гюров" поиска и смяната на главния секретар на МВР Мирослав Рашков и неговия заместник. 

"Последният главен секретар, който тези хора излъчиха се казва Живко Коцев - знаете как приключи той, с пудели и пачки", каза той и допълни, че нямат доверие на служебното правителство.