Томислав Дончев.
"В годините назад винаги, когато някой се е опитвал да усили гласа си чрез протест - вижте ни, забележете ни, не сме съгласни, не сме доволни, сме се опитвали да вземем мерки. Проблемът на този бюджет, който е обект на ревизиране в момента е, че прилича на бюджета за предишната година, на бюджета на по-предишната година и за още по-предишната година. Той следва същия модел", посочи той.
Дончев заяви, че никой не е искал да отнема социални придобивки в този бюджет, но въпросът е дали може да се движим в режим на непрекъсната експанзия на социалните разходи. Социалните разходи са 20% от БВП и 41% от бюджета, поясни той.
Освен предложението за увеличение на данък "дивидент" да отпадне, пенсионните осигуровките да се вдигнат не с 2%, а с 1% и изцяло да отпадне т. нар. СУБТО, Дончев каза, че и трите неща са възможни, но смята, че ще има още промени:
"И синдикалните, и работодателските организации, екипът на Министерство на финансите и всички партии работят в творчески режим. Възможни са и други промени, да бъде намерена нова точка на равновесието, защото очевидно старата точка на равновесието, която беше намерена не се хареса на много хора."
Според вицепремиера всички разходи в бюджета са важни. От кого колко вземаш, какво е нивото на солидарност в обществото, колко даваме на тези, които имат нужда, колко получават тези, които се трудят за държавата - този баланс е много труден, но той става още по-труден, защото не се прави от учени, а се прави от политици, от партии, които имат различни виждания по скалата ляво - дясно, допълни Дончев.
Томислав Дончев: Легална процедура за оттегляне на бюджет няма
© БНТ
Още по темата
/
Хампарцумян за бюджета: Трябва да се правят компромиси, за да може след няколко години да гоним цели
13:16
Делян Пеевски: Няма да позволя на някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората
10:45
Пламен Димитров: Недостигащите средства в бюджета най-вероятно ще бъдат взети от капиталовата програма
09:29
Още от категорията
/
Проф. Румяна Коларова за Бюджет 2026: Пренебрежението към Тристранния съвет изигра лоша шега на управляващите, дръпна дявола за опашката
27.11
Делото "Коцев" започна
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.