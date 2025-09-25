ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Томислав Дончев: Най-важното, което направи това правителство, е да ускори плащанията и изпълненията на проектите по ПВУ
По думите му една от първите задачи на това правителство преди 8 месеца е била спасяването на Плана за възстановяване и устойчивост.
"Планът беше предоговорен заедно с Европейската комисия, като направихме част от реформите много по-реалистични и съобразени с условията в България", допълни той.
"В началото за 4 години изпълнение ние имахме около 8% плащания 1,4 млрд. към момента са вече близо 23% над 3,4 млрд.", посочи Дончев.
"На фона на исканията от представители на опозицията да бъдат спрени средствата за България по ПВУ - те са една трета от цялото европейско финансиране, на което България има право. Ние не може да подценяваме това искане, ефект ще има. Това е изключително сериозна политическа формация, влиятелна в европейските институции. В същото време искам категорично да кажа, че няма тема като "6 млрд. под въпрос", каза още той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 79
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Лекар: Силно препоръчително е да си сложите ваксина за грип и COV...
11:54 / 25.09.2025
Синдикати и работодатели на нож за минималната работна заплата
11:41 / 25.09.2025
Отново се случва: 3-годишно дете избяга от детска градина
10:55 / 25.09.2025
Делян Пеевски: Държавата може да има само един премиер
10:29 / 25.09.2025
Бойко Борисов: Не сме трима, петима премиери сме
10:20 / 25.09.2025
Отново километрични блокажи по АМ "Тракия", движението е ужасно!
10:10 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова побесня
20:41 / 23.09.2025
Бургас е предупреден!
14:25 / 24.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
Натали Трифонова дари Мартин Чой с дете, а той дори не е при нея
17:31 / 24.09.2025
Започва втората фаза на Индустриален и логистичен парк Бургас
16:34 / 24.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета