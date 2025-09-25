Новини
Томислав Дончев: Най-важното, което направи това правителство, е да ускори плащанията и изпълненията на проектите по ПВУ
Автор: Ваня Кузманова 12:59Коментари (0)104
© Булфото
"Най-важното, което направи това правителство, е да ускори плащанията и изпълненията на проектите по ПВУ", заяви в началото на правителственото заседание вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев.

По думите му една от първите задачи на това правителство преди 8 месеца е била спасяването на Плана за възстановяване и устойчивост. 

"Планът беше предоговорен заедно с Европейската комисия, като направихме част от реформите много по-реалистични и съобразени с условията в България", допълни той.

"В началото за 4 години изпълнение ние имахме около 8% плащания 1,4 млрд. към момента са вече близо 23% над 3,4 млрд.", посочи Дончев.

"На фона на исканията от представители на опозицията да бъдат спрени средствата за България по ПВУ - те са една трета от цялото европейско финансиране, на което България има право. Ние не може да подценяваме това искане, ефект ще има. Това е изключително сериозна политическа формация, влиятелна в европейските институции. В същото време искам категорично да кажа, че няма тема като "6 млрд. под въпрос", каза още той.



Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
