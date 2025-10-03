ЗАРЕЖДАНЕ...
|Томислав Дончев с голяма новина за парите по ПВУ - България получава над 400 милиона евро?
"440 млн. евро ще ни бъдат платени по втория транш от ПВУ. От 59 цели България е изпълнила 58. Единствената, която остава, е за КПК. Очаквам това да доведе до задържане на 200 млн. евро", каза още той.
Вицепремиерът заяви, че до края на годината на страната ще бъдат отпуснати общо 2 млрд. евро.
"Един от ключовите приоритети на правителството е спасяването на парите по ПВУ. За 4 години България е получила само първо плащане, а когато това правителство започна работа, не само траншовете от ЕК към България бяха спрени, в трагично състояние беше и инвестиционният процес в страната. Ние успяхме, на база решителни и премислени усилия, да предоговорим ПВУ, да отключим главата репауър, благодарение на която българските бенефициенти да имат достъп до допълнително финансиране. И най-важното – да подадем искане за второ плащане. То е било изпратено в ЕК на 7 октомври 2023 г. Близо година по-късно комисията изпрати отказ да преведе каквото и да е финансиране. На 23 юли изпратих искане за второ плащане", обясни Дончев.
Министърът на финансите Теменужка Петкова съобщи, че всички средства по първото плащане (бел. ред. на ПВУ) са разплатени.
"От началото на годината са разплатени 1,8 млрд. лв. Тези 200 млн. евро, които може да се забавят заради КПК, няма да се отразят на дефицита на начислена основа", категорична беше тя.
