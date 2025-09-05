ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Томислав Дончев за побоя в Русе: Трябва да си зададем въпроса, не само какво правят институциите, а и какво правят семейството и образователната система
Въпросът беше зададен по време на парламентарния контрол днес в НС от депутата от Русе Иван Белчев, който изброи множеството прояви на вандализъм, агресия и насилие в града и попита:
Какви действия ще предприемете, за да засилите чувството за сигурност в обществото?
"Няма да правя прогнози за идващите седмици и месеци. Трудно ще търсим решение без да си дадем сметка за причините. Институциите трудно ще преодолеят обществените дефицити. Няма как да има свобода без ред. Трябва да си зададем въпроса, не само какво правят институциите, а какво правят и образователната система, семейството и какъв е тонусът на българското общество", отговори Дончев, като акцентира и на вече взетите мерки за засилено полицейско присъствие и проверки.
"Боя се, че след 4-5 години политическа нестабилност, перманентна война между, включително и примера, който ние даваме тук като говорим агресивно. Голяма част от тези сигнали се поемат от обществото, че всичко е разрешено и всяка институция може да бъде хулена, което ерозира респекта към институциите", коментира още той.
"Вярвам, че с мерките които ще вземат отговорните служби, ние ще бъдем в позицията да дадем малко по-добър пример на българите и най-вече на подрастващите", каза Томислав Дончев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 10
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Асен Василев: Искаме да излъчим кандидатура на президентските изб...
11:28 / 05.09.2025
ДБ с нов законопроект за СРС, подали са сигнал срещу Пеевски в КП...
11:06 / 05.09.2025
Борисов: Трябва да има единен, обществено приет, подкрепен от дяс...
10:43 / 05.09.2025
Вечерята в квартални ресторанти у нас не е евтина, салати по 22 л...
10:38 / 05.09.2025
Още три лекарства стават безплатни за децата до 7 години
10:39 / 05.09.2025
Борисов: Ако имам малко власт, бих бил много щастлив, Коцев да бъ...
10:15 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
8 екипа на пожарната се борят с огнена стихия край Черни Връх
15:53 / 03.09.2025
Актрисата Диана Димитрова се завърна в България
11:47 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета