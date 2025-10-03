ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Топ наш климатолог каза причината за тежката метеорологична обстановка
През нощта ще продължи да превалява, основно в Северозападна и Североизточна България, на места и в Родопите и Югоизточна България, но в по-малки количества.
Валежите през изминалото денонощие са надхвърлили три и дори четири пъти месечните норми. "Когато такова количество падне за кратък период, няма как да няма проблеми“, отбеляза климатологът.
На две места в страната е обявено бедствено положение заради проливните валежи и наводненията, а в Трънско – заради обилен снеговалеж. "Там тежък и мокър сняг на места с дебелина над 30 см изпочупи клони и дървета, които са прекъснали далекопроводи“, поясни Матев.
В неделя времето ще бъде слънчево, но сутринта ще бъде студено, на места със слани и отрицателни температури. "През деня слънцето все още е силно, бързо ще затопли и температурите ще варират между 14 и 19 градуса“, допълни климатологът.
Още от началото на следващата седмица се очертава нов валежен период.
"Поради бурната атмосфера все още не можем да предвидим точно къде ще вали най-много, но към този момент очакванията са валежите да бъдат по-малко като количество и като обхват и валежната обстановка да не бъде толкова опасна. След това има изгледи за малко по-дълъг период на по-спокойно време“, прогнозира Симеон Матев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 41
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Шефът на "Гранична полиция": Бате Стефан загина днес! Него си го ...
22:24 / 03.10.2025
Това е багеристът герой, жертвал се по време на потопа на Елените...
22:24 / 03.10.2025
Стана ясно кой е граничният полицай, който загина днес в "Елените...
22:24 / 03.10.2025
Левон Хампарцумян: Този ток го продават, остават следи
21:37 / 03.10.2025
Съветник на МВР министъра: Тези дъждове не са обикновени, 400 лит...
21:38 / 03.10.2025
Политолог: Ако управляващото мнозинство не се самовзриви отвътре,...
20:59 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
Воден ад в Бургаско, наводнени и затворени са редица трасета в региона
08:44 / 03.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета