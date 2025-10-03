Новини
Топ наш климатолог каза причината за тежката метеорологична обстановка
Автор: Веселка Иванова 22:24
©
Причината за валежната обстановка е средиземноморски циклон в комбинация със студен въздух от север. Той се премества бавно на североизток и валежните му зони постепенно отслабват и напускат страната ни. Това каза климатологът Симеон Матев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

През нощта ще продължи да превалява, основно в Северозападна и Североизточна България, на места и в Родопите и Югоизточна България, но в по-малки количества.

Валежите през изминалото денонощие са надхвърлили три и дори четири пъти месечните норми. "Когато такова количество падне за кратък период, няма как да няма проблеми“, отбеляза климатологът.

На две места в страната е обявено бедствено положение заради проливните валежи и наводненията, а в Трънско – заради обилен снеговалеж. "Там тежък и мокър сняг на места с дебелина над 30 см изпочупи клони и дървета, които са прекъснали далекопроводи“, поясни Матев.

В неделя времето ще бъде слънчево, но сутринта ще бъде студено, на места със слани и отрицателни температури. "През деня слънцето все още е силно, бързо ще затопли и температурите ще варират между 14 и 19 градуса“, допълни климатологът.

Още от началото на следващата седмица се очертава нов валежен период.

"Поради бурната атмосфера все още не можем да предвидим точно къде ще вали най-много, но към този момент очакванията са валежите да бъдат по-малко като количество и като обхват и валежната обстановка да не бъде толкова опасна. След това има изгледи за малко по-дълъг период на по-спокойно време“, прогнозира Симеон Матев.



