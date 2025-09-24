ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Топъл старт на есента
В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на 2000 метра - около 16°.
По Черноморието в часовете до обяд ще има ниска облачност, но след обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 24°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, съобщават от НИМХ.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кирил Петков: Съдът удари тоталното дъно! Цялото семейство на Коц...
22:13 / 23.09.2025
Ужасът по АМ "Тракия" продължава! Над 5 часа задръстване в посока...
21:59 / 23.09.2025
Благомир Коцев остава в ареста!
21:28 / 23.09.2025
Зимни и летни температури в сряда
20:41 / 23.09.2025
Адско задръстване на АМ "Тракия"
20:42 / 23.09.2025
Борисов за случая с Любомир Киров: Готов съм лично да се свържа с...
20:42 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Държавата се споразумя с трите мобилни оператора
12:48 / 22.09.2025
Ето какво горя в Южната промишлена зона на Бургас
09:05 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета