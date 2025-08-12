ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тормоз и бой за женен мъж след вземане-даване с палава съседка
На тях се виждат част от посегателствата срещу дома му. Николай Георгиев живее в кюстендилското село Слокощица. Споделя, че преди около 2 години е имал взаимоотношения със съседката си. А след края им са започнали и набезите, предава NOVA.
"Счупиха ми камерите, заплашваха ме по различни начини, това не е спирало. Веднъж ме пребиха, а аз не разбирам какъв е проблемът. Никога не съм проявявал насилие към съседката си.
Нямам обяснение защо ми е издадена ограничителна заповед за защита заради нея. Ние сме ограда до ограда, на практика не мога да я спазвам - как да съм на 50 метра от дома ѝ, като ни разделят само 15. Самата жена гледа да ме предизвиква. При раздялата не сме имали проблеми, единственото е, че тя се опита да каже на жена ми", разкри Николай.
Мъжът разказва, че последният акт на вандализъм са хвърлени коктейли "Молотов" по автомобила му в неделя сутрин. "Органите на реда работят по случая. Аз съм подал 18 жалби срещу нея, тя срещу мен - 7.
Цялото ѝ семейство знае, че колекционирам автомобили в двора си, имат видимост към тях. Полицията каза, че ще изпрати патрулиращ автомобил около дома ми", обясни той.
