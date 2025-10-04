ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Това е абсурдна практика, която я има само у нас
Идеята е да се въведе възможност за доброволно събиране на т.нар. малки комунални задължения, съобщи БНР.
Оказва се, че България е единствената държава в Европа, в която спрямо длъжниците се прилагат единствено и само принудителни мерки. Във всички останали страни от ЕС, както и в съседни държави като Сърбия, Румъния, Словения и Черна гора, задълженията за ток, вода, телефон и парно първо задължително минават през процедура по доброволно събиране.
Едва ако длъжникът откаже да съдейства, се пристъпва към принудително изпълнение, което у нас е единствената възможност от самото начало.
Предложенията, които вече са внесени в Министерството на правосъдието, предвиждат ЧСИ да влезе в ролята на медиатор между кредитора (например "Топлофикация") и длъжника. Идеята е да се проведе равноправен диалог и задължението да се уреди извънсъдебно, без да се стига до съд.
Краят на абсурдните сметки
Ако промените бъдат приети, ще се сложи край на абсурдни ситуации, при които задължение от 50 лева към мобилен оператор, например, след процедура по принудително събиране набъбва до няколкостотин лева. Това е така, защото при доброволната процедура ще се спестят огромните съдебни такси и хонорари, които в момента утежняват положението на длъжниците.
В съседна Сърбия тази практика работи успешно от 10 години. "Когато няма държавна принуда се прилага принципът на доброволността, кредитор и длъжник стоят един до друг като равен с равен“, обясни председателят на КЧСИ Георги Дичев.
Приемането на промените би могло да донесе облекчение за хиляди българи и да синхронизира законодателството ни с общоприетите европейски практики.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ЕЦТП: Възмутени сме! Почти 2 млн. лв. отиват за възнаграждения, т...
13:59 / 04.10.2025
Вдигат драстично цената за издаване на лична карта
13:58 / 04.10.2025
Препоръка: 60 работни дни остават до еврото в България, започвайт...
13:51 / 04.10.2025
Meteo Balkans: Задават се нови валежи и нов дълбок циклон!
13:55 / 04.10.2025
Климатолог: Хората често не знаят какво означават жълт, оранжев и...
13:55 / 04.10.2025
Голям проблем за пенсионерите, свързан е с парите им
13:56 / 04.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подариха къща на сина на Стефан Данаилов
21:39 / 03.10.2025
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Владо Карамазов: Официално казвам: "Сбогом"
22:38 / 03.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Гери и Светльо от "Един за друг" станаха родители за трети път
14:46 / 02.10.2025
Къмпинг "Арапя" е под вода!
10:39 / 03.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета