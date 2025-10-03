ЗАРЕЖДАНЕ...
|Това е багеристът герой, жертвал се по време на потопа на Елените
Това съобщи от бившия министър Николай Ненчев във фейсбук и написа:
"Това е Цанко Иванов, който днес се саможертва, докато се опитваше да спаси други хора по време на бедствието в к.к. "Елените"! Познавах го. Беше чудесен човек, професионалист и патриот. Има и такива българи! Светла да е паметта му и безсмъртен примерът му!".
Припомняме, че мъжът намери смъртта си при втората приливна вълна. Рано преди обяд е първата, започват дейностите по евакуация, втората вълна е по време на ранния следобед, когато той вече е бил на място с багера си.
По последни данни още двама са загинали - мъж, който се е намирал в работилницата си в мазето и граничен полицай.
