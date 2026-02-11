Това е базата, на която ще се определя размерът на новоотпуснатите пенсии
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец януари 2026 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
