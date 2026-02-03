Това е единият от застреляните край хижа "Петрохан", бил е шеф на голяма компания!
"Уважаеми партньори,
С дълбоко съжаление ви информираме, че беше потвърдена трагичната смърт на нашия управител и съдружник Дечо Василев.
Това е тежък момент за неговото семейство, близки и за целия ни екип. Молим за уважение и дискретност към всички засегнати.
Във връзка с различни публикации и коментари в медиите бихме искали да заявим, че към момента няма официална информация за обстоятелствата около случая, поради което фирмата няма да участва в спекулации или интерпретации.
Дейността на компанията продължава и всички поети ангажименти към клиенти и партньори ще бъдат изпълнявани, както досега.
Благодарим ви за разбирането, доверието и подкрепата в този труден момент.
С уважение,
Екипа на В и М Компания ООД", пишат от фирмата.
Повече по темата четете тук.
