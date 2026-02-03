Официално стана ясно кой е единият от застреляните край хижа "Петрохан". Става въпрос за Дечо Василев, който е управител и съдружник във фирма "В и М Компания ООД". От компанията обявиха това в официално свое съобщение:"Уважаеми партньори,С дълбоко съжаление ви информираме, че беше потвърдена трагичната смърт на нашия управител и съдружник Дечо Василев.Това е тежък момент за неговото семейство, близки и за целия ни екип. Молим за уважение и дискретност към всички засегнати.Във връзка с различни публикации и коментари в медиите бихме искали да заявим, че към момента няма официална информация за обстоятелствата около случая, поради което фирмата няма да участва в спекулации или интерпретации.Дейността на компанията продължава и всички поети ангажименти към клиенти и партньори ще бъдат изпълнявани, както досега.Благодарим ви за разбирането, доверието и подкрепата в този труден момент.С уважение,Екипа на В и М Компания ООД", пишат от фирмата.