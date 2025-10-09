Това е най-честата грешка при взимане на кредити

© Кредитният консултант има ключова роля в целия процес по вземане на кредит — от първоначалната консултация до финализирането на договора. Това обясни в Бизнес Видео Подкаст на bTV кредитният експерт Диана Спасова, която очерта основните тенденции на пазара и най-честите грешки на клиентите.



"Задълженията на кредитния консултант са да поведе клиента от самото начало на процеса по вземане на кредит до самия му финал — да го съветва кои са най-добрите условия според това, което се предлага на пазара, и да му помогне да направи информиран избор в зависимост от актуалните пазарни условия между банките“, посочи Спасова.



Ролята на консултанта включва и подготовката на всички необходими документи. При ипотечен кредит това означава събиране на документите, свързани с доходите на клиента, изготвяне на пазарна оценка на имота и осигуряване на правна и документална изрядност.



"Понякога банките изискват и по-обстойна история на имота. Целият този процес е наша работа, а клиентът, който няма опит и за първи път тегли жилищен кредит, често е доста неориентиран кога, в кой момент и какво трябва да се направи. Затова нашата роля е изключително важна и все повече хора осъзнават нуждата от кредитни консултанти“, подчерта тя.



По думите на Спасова, през последните години кредитният пазар в България става все по-конкурентен, а клиентите – по-информирани. Банковите институции предлагат разнообразие от условия, но за да получи клиентът най-изгодната оферта, той трябва да отговаря на няколко основни критерия: много добра кредитна история и липса на забавяния; чисто ЦКР (Централен кредитен регистър); официални и стабилни доходи, доказани по документи.



Една от най-честите грешки, които клиентите допускат, е фокусирането единствено върху най-ниската лихва.



"Много често хората не разглеждат цялата картина — съпътстващите разходи, такси и застраховки, които могат съществено да повлияят на крайната цена на кредита“, отбеляза експертът.



Друга честа грешка е липсата на адекватно бюджетиране — клиентите подценяват реалния месечен разход, който могат да си позволят, без да се натоварват финансово.



"Задължително трябва да има и буфер при евентуално повишаване на лихвите в бъдеще“, съветва Спасова.



Много клиенти не знаят как се формират лихвите по кредитите. Те се състоят от два основни компонента: базов лихвен процент, който зависи от пазарни индекси и фиксирана надбавка на банката.



Когато пазарните индекси се повишат, автоматично се увеличава и лихвата по кредита. Именно затова е важно клиентът да знае дали лихвата е плаваща или фиксирана, за какъв срок и при какви условия може да се промени.



"Това знание предпазва клиента от неприятни изненади“, обяснява Спасова.



Тя допълва, че инфлацията винаги оказва натиск върху лихвените проценти: когато инфлацията расте, растат и лихвите. Много хора изпадат в затруднение не защото нямат доходи, а защото натрупват твърде много кредити и в един момент месечните им вноски надвишават доходите им.



"Банките и консултантите могат да помогнат с преструктуриране на задълженията, но не и да направят чудеса. Финансовата дисциплина и умереността са ключови“, категорична е Спасова.



Тя съветва всеки, който обмисля кредит, да се консултира със специалист, да чете внимателно договора и да не пренебрегва "ситния шрифт“, тъй като именно там често се крият важни детайли.