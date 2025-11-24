Росен Желязков на длъжността изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е назначена д-р Калина Милушева, съобщиха от правителствената пресслужба.
От 2024 г. до момента д-р Милушева е директор на Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград. Тя има дългогодишен професионален опит в системата на БАБХ, започвайки през 2011 г. като инспектор в отдел "Контрол на храните“ на ОДБХ - Благоевград, а от 2015 г. ръководи отдела в качеството си на началник.
Д-р Милушева притежава две магистърски степени - по ветеринарна медицина и по санитарна микробиология и безопасност на храните, завършени в Тракийски университет – Стара Загора.
