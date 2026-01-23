Сподели close
Конституционният съд прие оставката на президента Румен Радев. Докладчик по делото беше председателят на съда Павлина Панова.

Така, на практика, България вече има нов президент - Илияна Йотова.

Решението е взето единодушно от 12 конституционни съдии, като то влиза в сила още от днес. 

"Конституционният съд реши, че пълномощията на президента на Република България Румен Георгиев Радев се прекратяват предсрочно с установяването на подадената от него оставка. Решението влиза в сила от днес, 23.01.2026 г. и е взето единодушно. В заседанието участваха 12 конституционни съдии", гласи съобщението на КС.

Правомощията на Румен Радев ще бъдат прехвърлени на Илияна Йотова, която автоматично ще встъпи в длъжност като държавен глава.