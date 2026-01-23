Румен Радев. Докладчик по делото беше председателят на съда Павлина Панова.
Така, на практика, България вече има нов президент - Илияна Йотова.
Решението е взето единодушно от 12 конституционни съдии, като то влиза в сила още от днес.
"Конституционният съд реши, че пълномощията на президента на Република България Румен Георгиев Радев се прекратяват предсрочно с установяването на подадената от него оставка. Решението влиза в сила от днес, 23.01.2026 г. и е взето единодушно. В заседанието участваха 12 конституционни съдии", гласи съобщението на КС.
Правомощията на Румен Радев ще бъдат прехвърлени на Илияна Йотова, която автоматично ще встъпи в длъжност като държавен глава.
Това е новият президент на България
©
Още по темата
/
Кузман Илиев от "България може": Ние сме отворени към президента за разговор, но не сме "ракета носител"
22.01
Анализатори: Високата избирателна активност е единственото "лекарство" срещу прекалено раздробения и блокиран парламент
22.01
Проф. Константинов за оставката на Радев: Българският офицер трябва да спазва своята клетва и даже да умре, спазвайки я, а не да я нарушава
21.01
Политолог за Радев: 9 години ежедневно ни показваше, че тази къща там му е малка, иска да се забърка в партийните дела
21.01
Още от категорията
/
Коя е Илияна Йотова?
14:14
Крум Зарков: Подписването на Хартата на Съвета за мир от премиера в оставка Росен Желязков е безотговорен политически ход
22.01
Караджов ще връчи първите шест договора за изграждане на бързи зарядни центрове за електрически коли
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
videv
преди 30 мин.
Каскетите отново влизат през задния вход.
aahasfer
преди 38 мин.
Идват избори,мислете мъдро!Ако можете!
Лошо куче11
преди 52 мин.
Пази Боже, сляпо да прогледа!!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.