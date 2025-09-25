ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Това няма как да се търпи до ноември! АПИ и МВР да предприемат мерки за АМ "Тракия"
Тапата е в посока София и е заради обявените от АПИ ремонти.
Шофьорите се питат защо от МВР и АПИ не са предприети мерки за органичаването на камионите заради тежкия трафик.
"Едно е сигурно - няма как до ноември месец, когато се очаква да настъпи краят на ремонта, това да се търпи", допълват те.
Същото е и положението около п.в. Гелеменово в района на Пазарджик. Опашките са километрични, а колите не помръдват.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ЕЦБ към гражданите: Наличието на пари в брой е необходимост във в...
17:39 / 25.09.2025
Калин Стоянов: За "моркови и тояги" говори Радев, който умело се ...
17:19 / 25.09.2025
ГДБОП подхваща скандалния клип с унижението над момиче
17:14 / 25.09.2025
Лидерът на ГЕРБ с критика към правителството: Ако аз бях премиер,...
16:52 / 25.09.2025
НИМХ предупреди Бургас
16:44 / 25.09.2025
Имате точно 14 работни дни, ако сте забравили и отговаряте на изи...
16:45 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова побесня
20:41 / 23.09.2025
Бургас е предупреден!
14:25 / 24.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
Натали Трифонова дари Мартин Чой с дете, а той дори не е при нея
17:31 / 24.09.2025
Започва втората фаза на Индустриален и логистичен парк Бургас
16:34 / 24.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета