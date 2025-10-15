ЗАРЕЖДАНЕ...
Това са най-търсените професии у нас
2 943 души от уязвими групи, сред които хора с увреждания, младежи без опит, лица над 55 години и дълготрайно безработни, са започнали работа по програми за субсидирана заетост. От тях 1 808 са включени по проекти, финансирани от Програма "Развитие на човешките ресурси 2021–2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).
Агенцията по заетостта продължава да инвестира и в повишаване на квалификацията. През месеца са издадени над 12 280 ваучера за обучение на безработни и заети лица с цел адаптация към изискванията на съвременната икономика, белязана от ускорена дигитализация и технологична трансформация.
Общо 9 514 свободни работни места са заявени от работодатели на първичния пазар. Най-голям дял от тях са в образованието (29.0%) и преработващата промишленост (21.7%), следвани от търговия и ремонт на автомобили (11.9%), държавно управление (8.9%), административни и спомагателни дейности (5.5%), както и хотелиерство и ресторантьорство (5.1%).
Според агенцията, сред най-търсените професии през месеца са преподаватели; персонал, полагащ грижи за хора; продавачи; работници по събиране на отпадъци; оператори на машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; персонал в сферата на персоналните услуги; чистачи и помощници; работници в производството на храни, облекло и дървени изделия; стопански и административни служители; водачи на МПС и подвижни съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии.
