През 2024 г. 16,2% от хората в ЕС (72,1 милиона души) са били изложени на риск от бедност. Това е точно същият дял, както през 2023 г., сочат данните на Евростат, цитирани от "Фокус".На регионално ниво 10 региона на ниво 2 от номенклатурата на териториалните единици за статистика (NUTS 2) в ЕС са имали дял на хората, изложени на риск от бедност, над 30%.Ето разпределението в шесте района за планиране на България:Северозападен – 26,3%Югозападен – 13,8%Южен-централен – 28,8%Югоизточен – 25,1%Североизточен – 20%Северен-централен – 24,5%Най-високите дялове са установени в най-отдалечения регион на Франция, Гвиана, където повече от половината (53,3%) от хората са били изложени на риск от бедност, следван от Сиудад де Мелила (41,4%) в Испания и Калабрия (37,2%) в Италия.За разлика от това, 28 региона са регистрирали дялове под 10%. Румънският регион Букурещ-Илфов е с най-ниски нива на хора, изложени на риск от бедност (3,7%), пред белгийския регион Източна Фландрия (5,4%) и италианския регион Автономна провинция Болцано/Боцен (5,9%).