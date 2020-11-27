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|Òîâà ñà ñèìïòîìèòå, ïðè êîèòî äæèïèòàòà ùå èçäàâàò íàïðàâëåíèÿ çà PCR-òåñò
Ïðîìåíèòå áÿõà îáíàðîäâàíè â "Äúðæàâåí âåñòíèê" è âëèçàò â ñèëà ñúñ çàäíà äàòà - îò 1 íîåìâðè. Íàïðàâëåíèåòî ùå ìîæå äà áúäå èçäàâàíî è åëåêòðîííî.
Ïðè êàêâè óñëîâèÿ ëè÷íèòå ëåêàðè ùå èçäàâàò íàïðàâëåíèÿ çà PCR òåñòîâå?
Ïàöèåíòúò òðÿáâà äà èìà ïîíå äâà îò ñëåäíèòå ñèìïòîìè:
- íîâîïîÿâèëà ñå òåìïåðàòóðà; íîâîïîÿâèëà ñå êàøëèöà, ïðåäèìíî ñóõà;
- íîâîïîÿâèëà ñå îòïàäíàëîñò;
- íîâîïîÿâèëè ñå çàãóáà íà âêóñ è/èëè îáîíÿíèå; íîâîïîÿâèëî ñå çàòðóäíåíî äèøàíå èëè íåäîñòèã íà âúçäóõ;
- ìèàëãèÿ;
- ãëàâîáîëèå;
- äèàðèÿ;
- ãàäåíå è ïîâðúùàíå;
- ãúðëîáîë;
- êèñëîðîäíî íàñèùàíå, ïî-ìàëêî îò 92% èëè ïî-ìàëêî îò 88% (àêî ïàöèåíòúò å ñ ÕÎÁÁ) ïðè ïðîâåäåíà ïóëñîêñèìåòðèÿ, àêî èìà òàêàâà âúçìîæíîñò.
Íÿìà äà ñå èçäàâàò íàïðàâëåíèÿ çà áåçïëàòåí PCR íà ïàöèåíòè â áîëíèöè èëè íàñî÷åíè çà õîñïèòàëèçèðàíå çàðàäè âëîøåíî èëè òåæêî îáùî ñúñòîÿíèå. Íÿìà äà ñå èçäàâàò è çà êîíòðîëíè, ñêðèíèíãîâè èçñëåäâàíèÿ èëè íà êîíòàêòíè áåçñèìïòîìíè ëèöà. Íàïðàâëåíèå íÿìà äà ñå èçäàâà è íà õîðà, êîèòî âå÷å ñà íàïðàâèëè áúðç àíòèãåíåí òåñò è çàáîëÿâàíåòî å óñòàíîâåíî.
Ëè÷íèòå ëåêàðè ùå ìîãàò äà èçäàâàò íàïðàâëåíèåòî íà õàðòèÿ èëè åëåêòðîííî, à ëèìèòè çà áðîÿ íÿìà äà èìà.
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Êîìåíòàðè (5)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
ÁÑÏ: Áúëãàðèÿ å íà ïîñëåäíî ìÿñòî ïî ïðåäîñòàâåíè ïîìîùè çà áèçíå...
17:15 / 27.11.2020
Ñîöèàëíè öåíòðîâå îò íÿêîëêî òèïà ïðîäúëæàâàò ðàáîòà, âúïðåêè íîâ...
17:14 / 27.11.2020
Ïðåçèäåíòúò: Áúëãàðèòå óìèðàò íå çàðàäè êîðîíàâèðóñà, à çàðàäè óï...
13:57 / 27.11.2020
Ñëàâ÷î Àòàíàñîâ: 80 % îò îáîðîòèòå íà çàâåäåíèÿòà äà ñå ïëàùàò îò...
13:56 / 27.11.2020
Ðåâèçîðî äîêëàäâà äèðåêòíî íà Áîéêî Áîðèñîâ çà ïðîáëåìà ñ ÿçîâèð ...
13:55 / 27.11.2020
Êîðíåëèÿ Íèíîâà:Âúïðîñèòå çà âúçäóõà, ÷èñòàòà âîäà è õðàíà ñà âúï...
13:08 / 27.11.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Îôèöèàëíî: Ïðèåõà íîâèòå ìåðêè, íÿêîè îáà÷å îòïàäíàõà!
09:40 / 25.11.2020
Äàâàò ïî 24 ëåâà äíåâíî íà âñåêè, êîéòî îñòàíå áåç ðàáîòà çàðàäè ìåðêèòå
10:41 / 25.11.2020
Íàé-ïîñëå áåçïëàòíè COVID òåñòîâå: Ñ 4 öèôðè îòèâàìå â ëàáîðàòîðèÿ!
13:09 / 25.11.2020
Ïîñëåäíà èíôîðìàöèÿ çà ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñà â Áóðãàñêî
12:41 / 27.11.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà