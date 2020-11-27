Òîâà ñà ñèìïòîìèòå, ïðè êîèòî äæèïèòàòà ùå èçäàâàò íàïðàâëåíèÿ çà PCR-òåñò

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Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 19:25 / 27.11.2020Êîìåíòàðè (5)303
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Îò äíåñ ëè÷íèòå ëåêàðè ùå ìîãàò äà äàâàò íàïðàâëåíèå çà áåçïëàòåí PCR òåñò çà COVID-19, íî ïðè ïîíå äâà ñèìïòîìà íà çàáîëÿâàíåòî.

Ïðîìåíèòå áÿõà îáíàðîäâàíè â "Äúðæàâåí âåñòíèê" è âëèçàò â ñèëà ñúñ çàäíà äàòà - îò 1 íîåìâðè. Íàïðàâëåíèåòî ùå ìîæå äà áúäå èçäàâàíî è åëåêòðîííî.

Ïðè êàêâè óñëîâèÿ ëè÷íèòå ëåêàðè ùå èçäàâàò íàïðàâëåíèÿ çà PCR òåñòîâå?

Ïàöèåíòúò òðÿáâà äà èìà ïîíå äâà îò ñëåäíèòå ñèìïòîìè:

- íîâîïîÿâèëà ñå òåìïåðàòóðà; íîâîïîÿâèëà ñå êàøëèöà, ïðåäèìíî ñóõà;

- íîâîïîÿâèëà ñå îòïàäíàëîñò;

- íîâîïîÿâèëè ñå çàãóáà íà âêóñ è/èëè îáîíÿíèå; íîâîïîÿâèëî ñå çàòðóäíåíî äèøàíå èëè íåäîñòèã íà âúçäóõ;

- ìèàëãèÿ;

- ãëàâîáîëèå;

- äèàðèÿ;

- ãàäåíå è ïîâðúùàíå;

- ãúðëîáîë;

- êèñëîðîäíî íàñèùàíå, ïî-ìàëêî îò 92% èëè ïî-ìàëêî îò 88% (àêî ïàöèåíòúò å ñ ÕÎÁÁ) ïðè ïðîâåäåíà ïóëñîêñèìåòðèÿ, àêî èìà òàêàâà âúçìîæíîñò.

Íÿìà äà ñå èçäàâàò íàïðàâëåíèÿ çà áåçïëàòåí PCR íà ïàöèåíòè â áîëíèöè èëè íàñî÷åíè çà õîñïèòàëèçèðàíå çàðàäè âëîøåíî èëè òåæêî îáùî ñúñòîÿíèå. Íÿìà äà ñå èçäàâàò è çà êîíòðîëíè, ñêðèíèíãîâè èçñëåäâàíèÿ èëè íà êîíòàêòíè áåçñèìïòîìíè ëèöà. Íàïðàâëåíèå íÿìà äà ñå èçäàâà è íà õîðà, êîèòî âå÷å ñà íàïðàâèëè áúðç àíòèãåíåí òåñò è çàáîëÿâàíåòî å óñòàíîâåíî.

Ëè÷íèòå ëåêàðè ùå ìîãàò äà èçäàâàò íàïðàâëåíèåòî íà õàðòèÿ èëè åëåêòðîííî, à ëèìèòè çà áðîÿ íÿìà äà èìà.



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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Ðåøåíî! Â ïåòúê îò 23.30 ÷. íîâèòå ìåðêè âëèçàò â ñèëà! Ãîëÿìà ïðîìÿíà ñúñ çåëåíèòå êîðèäîðè çà ïåíñèîíåðèòå!
18:08 / 25.11.2020
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