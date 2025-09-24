ЗАРЕЖДАНЕ...
|Този човек се изкъпа в едно от Седемте рилски езера
Езерата се намират в границите на Национален парк "Рила“ и са част от защитена територия с особено екологично значение. Къпането и влизането във водата са абсолютно забранени.
Директорът на Национален парк "Рила“ Красимир Андонов съобщи, че сигналът е получен на 112.
"Уведомен е охранителят на парка, който когато е пристигнал на място, вече не е имало никой. Трудно е да установим самоличността на човека, заснет да плува в езерото. Доколкото разбрах от очевидците е бил италианец. Не можем да разберем временното му местожителство и дали въобще е в страната още. Тази година прави впечатление, че чужденци нарушават правилата, а българите сигнализират за нарушенията. Явно туристите не четат предупредителните табели, които са и на английски, затова обмислям да сложим по-големи знаци“, обясни Андонов пред медията.
