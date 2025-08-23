Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Трафикът е интензивен на ГКПП "Kалотина" и "Kапитан Андреево"
Автор: Цвети Христова 11:14Коментари (0)52
©
От Главна дирекция "Гранична полиция" съобщиха какъв е трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 06.00 ч. на 23.08.2025 г. 

Границата с Румъния:

На 22.08.2025 г. от 10:00 ч. фериботната връзка обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет временно преустановява работа, поради ниското ниво на река Дунав и силен вятър. Водачите се предупреждават за алтернативни гранични преходи.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. 

Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове.

Границата с Република Северна Македония: 

Възстановено е движениетo през ГКПП "Станке Лисичково" в двете посоки.

Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.

Границата с Република Турция:

Трафикът е интензивен на ГКПП "Kапитан Андреево" на вход за леки автомобили.

Границата с Република Сърбия: 

Трафикът е интензивен на ГКПП "Kалотина" на вход и изход за леки автомобили.

Границата с Гърция:

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта.

През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона .








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Възможен ли е безопасен полет с парасейлинг?
08:48 / 23.08.2025
Честито! Редки имена празнуват днес
08:45 / 23.08.2025
Ще превали и прегърми, вятърът ще е силен, вижте къде
08:45 / 23.08.2025
Буря спря движението по Дунав мост
21:32 / 22.08.2025
Мъка за пътуващите към морето по АМ "Тракия". Тапата е 15 км
20:30 / 22.08.2025
Държавата ще регулира атракционите, а търговците ще застраховат п...
20:32 / 22.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:51 / 22.08.2025
Сервитьорите са длъжни да представят на клиентите менютата при вземането на поръчката и при поднасянето на сметката
09:36 / 21.08.2025
Промени в сутрешния блок на bTV
17:15 / 22.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Черен ден в Бургаско! Трима се удавиха в морето, борят се за живота на дете!
11:42 / 21.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Бури и градушки 2025 г.
Войната в Украйна
Дете загина след падане от парашут в Несебър
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: