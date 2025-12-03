Трагедия на релсите! Влак прегази момче
Мястото е било обозначено като опасно. По данни на полицията не имало никакви свидетели освен машиниста в локомотива.
Все още не са ясни причините около инцидента. Разследването продължава.
БДЖ обяви в официалния си сайт, че има промени в разписанието след трагичната случка. Два влака от Мездра до Монтана и от Берковица до Мездра са отменени. Пътниците се пренасочват към следващи влакове по това направление.
