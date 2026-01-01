Мъж на 27 години е починал след катастрофа между селата Дерманци и Тодоричене, край Ловеч. Това съобщиха заот Областната дирекция на МВР.Инцидентът е станал около 2 през нощта. На пътното платно са намерени двама мъже – 27-годишен от Луковит и 26-годишен от с. Дерманци. Пострадалите са откарани незабавно в болница в Плевен, където малко по-късно е починал 27-годишният мъж.26-годишният мъж е много сериозно пострадал.