Работник е загинал, след като е паднал от фасадата на сграда, намираща се в близост до бул. "Източен" в Пловдив, съобщиха от Пожарната служба в града под тепетата, пише Plovdiv24.bg.
По предварителни данни алпинистът е извършвал дейности по саниране.
Инцидентът е станал снощи около 19:30 часа на ул. "Славянска".
На място са пристигнали два екипа на пожарната и един на Бърза помощ.
Burgas24.bg припомня, че в рамките на по-малко от месец в Бургас имаше два подобни инцидента.
Първо работник загина след падане от покрив, а след това друг почина, след като падна от скеле по време на саниране на блок в ж.к. 'Меден рудник".
