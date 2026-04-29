Работник е загинал, след като е паднал от фасадата на сграда, намираща се в близост до бул. "Източен" в Пловдив, съобщиха от Пожарната служба в града под тепетата, пише Plovdiv24.bg.

По предварителни данни алпинистът е извършвал дейности по саниране.

Инцидентът е станал снощи около 19:30 часа на ул. "Славянска".

На място са пристигнали два екипа на пожарната и един на Бърза помощ.

Burgas24.bg припомня, че в рамките на по-малко от месец в Бургас имаше два подобни инцидента.

Първо работник загина след падане от покрив, а след това друг почина, след като падна от скеле по време на саниране на блок в ж.к. 'Меден рудник".